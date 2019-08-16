Туляка, грозившего взорвать пятиэтажку на ул. Пузакова, обвиняют в покушении на теракт

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-16T14:59:33+03:00

Прежде чем мужчина впустил в квартиру полицейского, с ним вели долгие переговоры

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Туляка обвиняют в покушении на взрыв. В УФСБ России по Тульской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 14 августа 56-летний мужчина закрылся в своей квартире на первом этаже пятиэтажного дома на ул. Пузакова. Он угрожал взорвать здание. На место происшествия прибыли силовики. Жителей дома эвакуировали.

После долгих переговоров мужчина согласился впустить в квартиру через окно одного из сотрудников полиции. После этого его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU