Тульский «Арсенал» оштрафовали на 20 тысяч рублей
Причиной послужили оскорбления тульских болельшиков
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
14 августа состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где разбирали поведение фанатов на «Арсенал» - «Уфа». По итогам заседания было принято решение оштрафовать тульский футбольный клуб на 20 тысяч рублей. Причиной тому послужили оскорбительные кричали болельщиков «Арсенала» в адрес соперника.
Напомним, что матч с «Уфой» завершился счетом 1:0 в пользу «Арсенала».
ИСТОЧНИК KP.RU