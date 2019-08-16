Тульский «Арсенал» оштрафовали на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-16T14:38:54+03:00

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14 августа состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где разбирали поведение фанатов на «Арсенал» - «Уфа». По итогам заседания было принято решение оштрафовать тульский футбольный клуб на 20 тысяч рублей. Причиной тому послужили оскорбительные кричали болельщиков «Арсенала» в адрес соперника.

Напомним, что матч с «Уфой» завершился счетом 1:0 в пользу «Арсенала».

ИСТОЧНИК KP.RU