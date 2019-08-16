В Тульской области мужчина получил срок за незаконное приобретение огнестрельного оружия

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-16T14:53:53+03:00

Также у него обнаружили боеприпасы

Изменить размер текста: A A

38-летнего мужчину суд признал виновным в незаконном приобретении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.

23 ноября 2018 года он приехал из Мценска Орловской области на территорию охотничьего угодья «Кудиновское» в Чернском районе. В салоне автомобиля у мужчины лежали незаконно приобретенные огнестрельное оружие и боеприпасы.

Вскоре его заметили инспектор комитета Тульской области по охоте и рыболовству и общественные инспекторы. Они досмотрели автомобиль, после чего сообщили о произошедшем в полицию.

На этапе расследования уголовного дела с обвиняемого взяли подписку о невыезде. Суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев ограничения свободы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU