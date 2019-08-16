2019-08-16T14:25:02+03:00
Общество

Налоговый долг директора одной из тульских компаний составил 23 миллиона

Уголовное дело направлено в суд
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Директор Тульской компании «Ай Ти Сервис» обвиняется в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем заключения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, руководитель организации не платил налог на добавленную стоимость организации в течение трех лет. В результате его налоговая задолженность государству составила более 23 миллионов рублей.

Также обвиняемому предъявлен гражданский иск о взыскании с него суммы материального ущерба, причиненного преступлением.

Уголовное дело в отношении директора компании направлено на рассмотрение в Привокзальный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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