2019-08-16T14:17:42+03:00
Происшествия

Житель Тульской области зарезал знакомого в пьяной ссоре

Суд назначил мужчине 11,5 лет лишения свободы
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
Изменить размер текста:

28-летнего мужчину суд признал виновным в убийстве. Вечером 3 мая осужденный выпивал со знакомым в квартире последнего на ул. Машиностроителей в Суворове. Вскоре мужчины поссорились.

Осужденный решил конфликт радикально и вооружился ножом. Он ударил им потерпевшего в паховую область, а затем много раз в грудную клетку. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. На этапе расследования уголовного дела обвиняемого заключили под стражу.

Суд назначил мужчине 11,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области начинается летне-осенний сезон охоты
Туляка, грозившего взорвать пятиэтажку на ул. Пузакова, обвиняют в покушении на теракт
Тульский «Арсенал» оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Тульской области мужчина получил срок за незаконное приобретение огнестрельного оружия
Налоговый долг директора одной из тульских компаний составил 23 миллиона
В ДТП в Тульской области: столкнулись три машины
В Тульской области автовоз чуть не снес остановку и торговые палатки
Вячеслав Федорищев посетил «Тульский пивзавод» и поздравил сотрудников с 45-летием предприятия
В Тульской области завершилось благоустройство зон отдыха и пляжных зон
В Тульской области умер выдающийся футболист Владимир Фомичев
Туляки снова купаются в реке рядом с оружейным заводом
В Тульской области осел пасется рядом с проезжей частью
В Тульской области мужчина украл женскую сумку из подсобки магазина
Туляк крал интернет-кабели с крыш многоквартирных домов