Житель Тульской области зарезал знакомого в пьяной ссоре

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-16T14:17:42+03:00

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28-летнего мужчину суд признал виновным в убийстве. Вечером 3 мая осужденный выпивал со знакомым в квартире последнего на ул. Машиностроителей в Суворове. Вскоре мужчины поссорились.

Осужденный решил конфликт радикально и вооружился ножом. Он ударил им потерпевшего в паховую область, а затем много раз в грудную клетку. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. На этапе расследования уголовного дела обвиняемого заключили под стражу.

Суд назначил мужчине 11,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU