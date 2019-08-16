Житель Тульской области зарезал знакомого в пьяной ссоре
Суд назначил мужчине 11,5 лет лишения свободы
Фото: СУ СК РФ по Тульской области
Изменить размер текста:
28-летнего мужчину суд признал виновным в убийстве. Вечером 3 мая осужденный выпивал со знакомым в квартире последнего на ул. Машиностроителей в Суворове. Вскоре мужчины поссорились.
Осужденный решил конфликт радикально и вооружился ножом. Он ударил им потерпевшего в паховую область, а затем много раз в грудную клетку. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. На этапе расследования уголовного дела обвиняемого заключили под стражу.
Суд назначил мужчине 11,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU