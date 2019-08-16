2019-08-16T13:09:33+03:00
Происшествия

В ДТП в Тульской области: столкнулись три машины

Пострадавшие были госпитализированы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Вчера, 15 августа, в 22:00 в Киреевске на пересечении ул. Торговая и 8-марта произошло ДТП с участием трех машин: «ВАЗ-210740», «Volkswagen Passat» и «Volkswagen Tiguan».

По предварительной информации, 17-летний молодой человек, управляя «ВАЗом» без водительских прав не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге автомобилю «Volkswagen Passat», за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения. В результате аварии две машины совершили столкновение с автомобилем «Volkswagen Tiguan» под управлением женщины 1979 года рождения.

В ДТП пострадали: водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ», юноша 2002 года рождения и водитель автомобиля «Volkswagen». Все пострадавшие были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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