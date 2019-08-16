2019-08-16T12:49:12+03:00
Происшествия

В Тульской области автовоз чуть не снес остановку и торговые палатки

Информация о пострадавших отсутствует
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тульской области на трассе М-2 в районе деревни Семеновка произошло ДТП. По данным Myslo, водитель автовоза Hyundai не рассчитал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль вынесло на обочину, где находится остановка общественного транспорта и торговые палатки. В результате аварии автовоз развернулся на 90 градусов, перекрыв собой проезжую часть.

Информация о пострадавших отсутствует, водителю медпомощь была оказана на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области начинается летне-осенний сезон охоты
Туляка, грозившего взорвать пятиэтажку на ул. Пузакова, обвиняют в покушении на теракт
Тульский «Арсенал» оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Тульской области мужчина получил срок за незаконное приобретение огнестрельного оружия
Налоговый долг директора одной из тульских компаний составил 23 миллиона
Житель Тульской области зарезал знакомого в пьяной ссоре
В ДТП в Тульской области: столкнулись три машины
Вячеслав Федорищев посетил «Тульский пивзавод» и поздравил сотрудников с 45-летием предприятия
В Тульской области завершилось благоустройство зон отдыха и пляжных зон
В Тульской области умер выдающийся футболист Владимир Фомичев
Туляки снова купаются в реке рядом с оружейным заводом
В Тульской области осел пасется рядом с проезжей частью
В Тульской области мужчина украл женскую сумку из подсобки магазина
Туляк крал интернет-кабели с крыш многоквартирных домов