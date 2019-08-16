В Тульской области автовоз чуть не снес остановку и торговые палатки
Информация о пострадавших отсутствует
Фото: Архив "КП"
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В Тульской области на трассе М-2 в районе деревни Семеновка произошло ДТП. По данным Myslo, водитель автовоза Hyundai не рассчитал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль вынесло на обочину, где находится остановка общественного транспорта и торговые палатки. В результате аварии автовоз развернулся на 90 градусов, перекрыв собой проезжую часть.
Информация о пострадавших отсутствует, водителю медпомощь была оказана на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU