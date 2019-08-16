В Тульской области завершилось благоустройство зон отдыха и пляжных зон

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-16T12:30:50+03:00

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В Дубне до конца оборудован городской пляж. На его территории установлены зонтики, лавочки, кабинки для переодевания и спасательные вышки. На противоположном берегу теперь оборудованы зоны отдыха. Раньше этом месте были пляж и лодочная станция. Также на нескольких участках размещены 10 беседок и мангалы. Также в планах оборудовать деревянный пешеходный мост, что обеспечить комфортный доступ к усадьбе Мосоловых.

Всего в регионе было обустроено 8 зон отдыха (в Туле, Новомосковске, Алексине, Белеве, Дубне, Ефремове, в Веневском и Узловском районах) и 6 пляжных зон (в Узловой, Кимовске, Суворове, Черни, Дубне и в Ясногорском районе).

Фото: Правительство Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU