В Тульской области умер выдающийся футболист Владимир Фомичев

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-16T12:07:33+03:00

Владимир Фомичев умер 15 августа в день своего 59-летия

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Вчера, 15 августа, в день своего 59-летия умер выдающийся новомосковский футболист, обладатель Кубка СССР Владимир Фомичев.

Владимир Фомичев родился 15 августа 1960 года в Новомосковске. Начинал карьеру футболист в «Химике», затем играл в составе «Динамо», «Торпедо» и краснодарской «Кубани». 107 матчей провел в высшей лиге.В 1984 году стал обладателем Кубка СССР в составе «Динамо». Конец игровой карьеры Фомичев провел в мини-футболе.

С 2000 года футболист работал тренером в СДЮШОР «Юность Москвы — Торпедо» им. В. Воронина.

ИСТОЧНИК KP.RU