2019-08-16T11:49:46+03:00
Общество

Туляки снова купаются в реке рядом с оружейным заводом

Это уже не первый случай купания туляков в этом месте
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: ОчевидцыФото: Очевидцы
Изменить размер текста:

Ничто не мешает купальному сезону. Вчера тулячка была замечена купающейся в Упе рядом с заводом. За этим занятием ее застали очевидцы. Это уже не первый случай купания туляков в этом месте. Каждый год отмечаются случаи, когда экстремалы плавают в протекающей вдоль завода реке.

Купаться здесь не рекомендовано, да и запах от завода не самый приятный. Но судя по всему, внимания на это обращают не все.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области начинается летне-осенний сезон охоты
Туляка, грозившего взорвать пятиэтажку на ул. Пузакова, обвиняют в покушении на теракт
Тульский «Арсенал» оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Тульской области мужчина получил срок за незаконное приобретение огнестрельного оружия
Налоговый долг директора одной из тульских компаний составил 23 миллиона
Житель Тульской области зарезал знакомого в пьяной ссоре
В ДТП в Тульской области: столкнулись три машины
В Тульской области автовоз чуть не снес остановку и торговые палатки
Вячеслав Федорищев посетил «Тульский пивзавод» и поздравил сотрудников с 45-летием предприятия
В Тульской области завершилось благоустройство зон отдыха и пляжных зон
В Тульской области умер выдающийся футболист Владимир Фомичев
В Тульской области осел пасется рядом с проезжей частью
В Тульской области мужчина украл женскую сумку из подсобки магазина
Туляк крал интернет-кабели с крыш многоквартирных домов