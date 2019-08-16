Туляки снова купаются в реке рядом с оружейным заводом
Это уже не первый случай купания туляков в этом месте
Фото: Очевидцы
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Ничто не мешает купальному сезону. Вчера тулячка была замечена купающейся в Упе рядом с заводом. За этим занятием ее застали очевидцы. Это уже не первый случай купания туляков в этом месте. Каждый год отмечаются случаи, когда экстремалы плавают в протекающей вдоль завода реке.
Купаться здесь не рекомендовано, да и запах от завода не самый приятный. Но судя по всему, внимания на это обращают не все.
ИСТОЧНИК KP.RU