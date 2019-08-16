В Тульской области осел пасется рядом с проезжей частью

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-16T11:33:58+03:00

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В группе «Подслушано Новомосковск» местные жители выложили фото, на котором рядом с проезжей частью к железному ограждению привязан осел. В комментариях новомосковцы пишут, что это животное из бродячего цирка, сотрудники которого вывели его таким образом попастись.

Очевидцы утверждают, что осел провел на этом месте целый день. Кроме того, в таких условиях цирк содержит двугорбого белого верблюда и еще одного коричневого осла.

ИСТОЧНИК KP.RU