В Тульской области осел пасется рядом с проезжей частью
Новомосковцы выложили фото циркового осла
Фото: Подслушано Новомосковск
Изменить размер текста:
В группе «Подслушано Новомосковск» местные жители выложили фото, на котором рядом с проезжей частью к железному ограждению привязан осел. В комментариях новомосковцы пишут, что это животное из бродячего цирка, сотрудники которого вывели его таким образом попастись.
Очевидцы утверждают, что осел провел на этом месте целый день. Кроме того, в таких условиях цирк содержит двугорбого белого верблюда и еще одного коричневого осла.
ИСТОЧНИК KP.RU