2019-08-16T11:33:58+03:00
Общество

В Тульской области осел пасется рядом с проезжей частью

Новомосковцы выложили фото циркового осла
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Подслушано НовомосковскФото: Подслушано Новомосковск
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В группе «Подслушано Новомосковск» местные жители выложили фото, на котором рядом с проезжей частью к железному ограждению привязан осел. В комментариях новомосковцы пишут, что это животное из бродячего цирка, сотрудники которого вывели его таким образом попастись.

Очевидцы утверждают, что осел провел на этом месте целый день. Кроме того, в таких условиях цирк содержит двугорбого белого верблюда и еще одного коричневого осла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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