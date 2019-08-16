2019-08-16T11:21:18+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина украл женскую сумку из подсобки магазина

В отделе МВД России по г. Новомосковску расследуется уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В г. Новомосковске Тульской области мужчина украл сумку из подсобки магазина. Похититель беспрепятственно проник в помещение и забрал лежащую без присмотра чужую сумку. Нанесенный владелице ущерб составил 2 500 тысячи рублей.

По записи с видеокамер сотрудникам полиции удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 31-летний неработающий ранее судимый местный житель.

В отделе МВД России по г. Новомосковску расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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