Туляк крал интернет-кабели с крыш многоквартирных домов
Полиция выясняет все подробности происшествия
Фото: Архив "КП"
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В Туле 24-летний неработающий ранее судимый молодой человек обвиняется в краже интернет-кабелей. Предположительно, он похищал чужое имещество с крыш многоквартирных домов. По предположениям полиции, туляк совершил не менее трех подобных хищений только в Зареченском районе города.
В данный момент полицией выясняются все подробности обстоятельств происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU