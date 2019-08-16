Туляк украл из магазина сувенирные книги
Личность подозреваемого установлена
Фото: Архив "КП"
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В Пролетарском районе Тулы 25-летний мужчина украл сувенирные книги в одном из бутиков. Он взял с полки книги и беспрепятственно забрал их из магазина. При проведении специальных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение злоумышленника. Также правоохранители не исключают того, что подозреваемый может быть причастен с к другим кражам.
В УМВД России по городу Туле проводят работу по выяснению всех деталей.
ИСТОЧНИК KP.RU