Тульский «Арсенал» планирует приобрести игроков в каждую лини

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-16T10:33:40+03:00

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Как передают РИА Новости, президент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб еще не закончил трансферную кампанию. За июль к «оружейникам» уже присоединились полузащитник Александр Ломовицкий и защитник Александр Довбня, но на этом футбольный клуб останавливаться не намерен.

"Во-первых, надо сказать, что трансферная кампания - это процесс, который продолжается постоянно. Даже когда закрывается трансферное окно, все равно ведется селекционная работа. Она не прерывается: идет обсуждение кандидатур, строятся планы на будущее. Во-вторых, нужно понимать, что любой трансфер - это вопросов переговоров. Всегда ищется компромиссное решение, которое устроило бы все стороны. Для нас это особенно актуально и важно, потому что тульский "Арсенал" практически не имеет трансферного бюджета. Мы тщательно взвешиваем все за и против и только после этого принимаем окончательное решение. Для этого нужно время", - сказал Аджоев.

ИСТОЧНИК KP.RU