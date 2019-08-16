В Тульской области аграрии намолотили более миллиона тонн зерна

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-16T10:18:51+03:00

Лидерами по количеству намолоченного зерна являются Ефремовский, Куркинский, Каменский, Воловский и Тепло-Огаревский районы региона

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Несмотря на погоду, уборка зерновых культур активно ведется сельхозпроизводителями со всех районов Тульской области.

По полученным данным, на сегодняшний день тульские аграрии намолотили более 1 млн тонн зерна при средней урожайности по области 37,4 центнера с гектара.

Традиционными лидерами по количеству намолоченного зерна являются южные районы Тульской области: Ефремовский, Куркинский, Каменский, Воловский и Тепло-Огаревский.

ИСТОЧНИК KP.RU