Тульская область — лидер по приему иностранных граждан

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-16T09:39:26+03:00

За текущий год регион принял более шести тысяч иностранных граждан

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В рамках программы добровольного переселения за 2019 год Тульский регион принял более шести тысяч соотечественников, проживающих за рубежом. Стать участниками программы могут иностранные граждане, чьи предки жили на территории СССР или имели соответсвующее гражданство.

Тульская область оказалась лидером по приему таких соотечественников. В основном заявления поступают от граждан трудоспособного возраста. Больше всего заявок приходит из Молдавии и Украины, Армении, Айзербайджана и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU