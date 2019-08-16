2019-08-16T09:39:26+03:00
Общество

Тульская область — лидер по приему иностранных граждан

За текущий год регион принял более шести тысяч иностранных граждан
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В рамках программы добровольного переселения за 2019 год Тульский регион принял более шести тысяч соотечественников, проживающих за рубежом. Стать участниками программы могут иностранные граждане, чьи предки жили на территории СССР или имели соответсвующее гражданство.

Тульская область оказалась лидером по приему таких соотечественников. В основном заявления поступают от граждан трудоспособного возраста. Больше всего заявок приходит из Молдавии и Украины, Армении, Айзербайджана и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульский «Арсенал» планирует приобрести игроков в каждую лини
В Тульской области аграрии намолотили более миллиона тонн зерна
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Тульский рынок «Салют» реконструируют в течение года
В Тулу снова пришел дождь
В Туле проводятся работы по обеспечению коммунальной инфраструктурой участков для многодетных семей
Туляк отработает 280 часов за пьяное вождение
В Туле прошел форум «Национальные проекты — горизонт 2024»
Вытекающий из-под земли битум в Комарках: очаг загрязнения начали локализовывать
Сотрудники тульского МЧС спасли туриста в горах Республики Бурятия
Тульскую область опять ждут похолодания
В Тульскую область возвращаются спасатели, ликвидировавшие последствия ЧС в Иркутской области
В Тульской области сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста с 15 аккумуляторами
Бомбардир тульского «Арсенала» перешел в питерский «Зенит»
В Туле новый скейт-парк обкатывают профессионалы и любители
Одаренная тулячка отправилась в путешествие на Северный полюс
Под Тулой мужчина обокрал дом соседки
В Тульской области «ВАЗ» въехал в припаркованную «Ладу»