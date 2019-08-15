В Туле проводятся работы по обеспечению коммунальной инфраструктурой участков для многодетных семей

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-15T18:09:38+03:00

До 1 сентября 2019 года планируется выполнить строительно-монтажные работы по благоустройству еще четырех скважин

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В с. Торохово Тульской области введена в эксплуатацию водяная скважина. Теперь многодетные семьи могут брать воду из колонки для технических нужд, проведения строительных работ и полива огородов. Также работы по благоустройству скважин выполнены в Алешне и в районе улицы Епифанское шоссе, где до 26 августа водяная скважина будет сдана в эксплуатацию.

До 1 сентября 2019 года планируется выполнить строительно-монтажные работы по благоустройству еще четырех скважин в д. Крюково (1 скважина), с. Теплое (2 скважины) и д. Судаково (1 скважина).

Также разработаны «дорожные карты» по обеспечению инфраструктурой площадок для многодетных граждан по обеспечению индивидуальными источниками газо- и теплоснабжения, организации мероприятий по забору воды для технических нужд, устройству подъездных дорог, разработке ПСД и выполнение СМР по строительству централизованной сети газо- и водоснабжения.

Гражданам, имеющим 3-х и более детей и гражданам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется процедура по предоставлению альтернативных источников водоотведения и газо- и теплоснабжения. Данная процедура носит заявительных характер (по мере обращения граждан).

ИСТОЧНИК KP.RU