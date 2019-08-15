2019-08-15T17:56:40+03:00
Происшествия

Туляк отработает 280 часов за пьяное вождение

Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего жителя Тулы. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения пока его не остановили сотрудники ДПС.

Ему назначено 280 часов обязательных работ. Его также на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Отметим, что ранее мужчина привлекался к административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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