Туляк отработает 280 часов за пьяное вождение
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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего жителя Тулы. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения пока его не остановили сотрудники ДПС.
Ему назначено 280 часов обязательных работ. Его также на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Отметим, что ранее мужчина привлекался к административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU