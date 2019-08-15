В Туле прошел форум «Национальные проекты — горизонт 2024»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-15T17:31:18+03:00

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15 августа в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялся форум «Национальные проекты — горизонт 2024». В нем приняли участие представители Правительства РФ, региональных органов власти, предпринимательского сообщества, общественных организаций, эксперты, активисты и журналисты.

В ходе форума было отмечено, что успех нацпроектов во многом зависит от эффективной работы регионов. Для этого в Тульской области уже начал формироваться региональный кадровый резерв «Команда развития». Уже утверждено 12 региональных приоритетных программ и 52 региональных проекта, которые должны оказывать положительное влияние на жизнь региона.

На достижение нацпроектов должны быть нацелены вузы, колледжи и техникумы, чтобы улучшить кадровый состав предприятий, образовательных, медицинских и других учреждений. Также была отмечена важность открытости и прозрачности процесса реализации.

По 41 региональному проекту своевременно достигнуты запланированные результаты. На 1 июля по 4 проектам выявлены незначительные отклонения от прогноза, что составляет только 3%.

Также на форуме обсуждались вопросы повышения качества здравоохранения, утилизации бытовых отходов, расселения ветхого жилья и ремонта дорог в рамках нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU