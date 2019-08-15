СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-15T15:56:13+03:00

В это время спасатели ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации в Тулуне [видео]

Изменить размер текста: A A

Сотрудники тульского МЧС спасли туриста в горах Республики Бурятия. 13 августа в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в районе ущелья Архабон на берегу реки Ока был обнаружен 75-летний мужчина.

Пенсионер путешествовал в составе незарегистрированной туристской группы. Из-за внезапно обострившегося заболевания он не мог самостоятельно передвигаться.

В район происшествия направили вертолет Ми-8 МЧС России и группу по проведению спасательной операции под руководством заместителя начальника спасательного центра майора Александра Гребенника.

Мужчину при помощи носилок доставили на борт воздушного судна. Начальник медицинской службы Тульского спасательного центра старший лейтенант Кирилл Чернов ему оказал первую врачебную помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/726189" frameborder="0"></iframe> Работа Тульских спасателей в Бурятии.

Пострадавшего доставили в Иркутск и передали сотрудникам медицинской службы аэропорта для дальнейшей транспортировки в одну из городских больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тульскую область возвращаются спасатели, ликвидировавшие последствия ЧС в Иркутской области

Завершается поэтапный вывод федеральной группировки сил и средств МЧС России из города Тулуна [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU