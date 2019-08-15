2019-08-15T14:59:06+03:00
Происшествия

В Тульской области сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста с 15 аккумуляторами

Объяснить цель их перевозки мужчина не смог
Мария ВЛАСОВА
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Сотрудники ДПС в Алексине остановили автомобиль "Лада Ларгус". При визуальном осмотре машины полицейские обратили внимание, что в салоне автомобиля находятся 15 аккумуляторные батареи.

61-летний водитель объяснить цель их перевозки не смог. Сотрудники Госавтоинспекции доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения происхождения аккумуляторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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