В Тульской области сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста с 15 аккумуляторами
Объяснить цель их перевозки мужчина не смог
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Сотрудники ДПС в Алексине остановили автомобиль "Лада Ларгус". При визуальном осмотре машины полицейские обратили внимание, что в салоне автомобиля находятся 15 аккумуляторные батареи.
61-летний водитель объяснить цель их перевозки не смог. Сотрудники Госавтоинспекции доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения происхождения аккумуляторов.
ИСТОЧНИК KP.RU