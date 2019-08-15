Бомбардир тульского «Арсенала» перешел в питерский «Зенит»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-15T14:55:43+03:00

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В сезоне 2018/2019 Артем Максименко стал одним из лучших бомбардиров «молодежки» РПЛ. Из «Арсенала» он перешел в «Нижний Новгород», а теперь стал членом команды «Зенита», взятым на аренду.

Максименко провел 29 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. В составе команды «Арсенала» он сыграл три матча, во всех случаях выйдя на замену.

Этот футбольный сезон нападающий проведет в ПФЛ, играя за «Зенит-2». После будет принято решение о том, останется ли Максименко на постоянной основе питерского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU