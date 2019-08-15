В Туле новый скейт-парк обкатывают профессионалы и любители

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-15T14:39:18+03:00

Ежедневно на площадке отрабатывают трюки как начинающие и профессиональные райдеры

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В Туле новый скейт-парк на Пролетарской набережной набирает популярность. Ежедневно на площадке отрабатывают трюки как начинающие и профессиональные райдеры.

Напомним, что самый крупный в области скейт-парк открылся 2 августа и сразу стал местом притяжения молодежи. В последние годы интерес к скейтбордингу и BMX стремительно вырос, ведь в 2020 году эти виды спорта впервые представят на Олимпиаде в Токио.

В новом скейт-парке есть все, что нужно для полноценных тренировок: разноуровневые перила, плаза, мэнуал-бокс, кинковые перила, бэнки, квотеры и даже боул (имитация бассейна).

Отметим, что перед выходом на тренировочную площадку необходимо внимательно изучить правила пользования. Они прописаны на информационных щитах.

ИСТОЧНИК KP.RU