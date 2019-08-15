2019-08-15T14:39:18+03:00
Спорт

В Туле новый скейт-парк обкатывают профессионалы и любители

Ежедневно на площадке отрабатывают трюки как начинающие и профессиональные райдеры
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
Изменить размер текста:

В Туле новый скейт-парк на Пролетарской набережной набирает популярность. Ежедневно на площадке отрабатывают трюки как начинающие и профессиональные райдеры.

Напомним, что самый крупный в области скейт-парк открылся 2 августа и сразу стал местом притяжения молодежи. В последние годы интерес к скейтбордингу и BMX стремительно вырос, ведь в 2020 году эти виды спорта впервые представят на Олимпиаде в Токио.

В новом скейт-парке есть все, что нужно для полноценных тренировок: разноуровневые перила, плаза, мэнуал-бокс, кинковые перила, бэнки, квотеры и даже боул (имитация бассейна).

Отметим, что перед выходом на тренировочную площадку необходимо внимательно изучить правила пользования. Они прописаны на информационных щитах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле проводятся работы по обеспечению коммунальной инфраструктурой участков для многодетных семей
Туляк отработает 280 часов за пьяное вождение
В Туле прошел форум «Национальные проекты — горизонт 2024»
Вытекающий из-под земли битум в Комарках: очаг загрязнения начали локализовывать
Сотрудники тульского МЧС спасли туриста в горах Республики Бурятия
Тульскую область опять ждут похолодания
В Тульскую область возвращаются спасатели, ликвидировавшие последствия ЧС в Иркутской области
В Тульской области сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста с 15 аккумуляторами
Бомбардир тульского «Арсенала» перешел в питерский «Зенит»
Одаренная тулячка отправилась в путешествие на Северный полюс
Под Тулой мужчина обокрал дом соседки
В Тульской области «ВАЗ» въехал в припаркованную «Ладу»