В Туле новый скейт-парк обкатывают профессионалы и любители
В Туле новый скейт-парк на Пролетарской набережной набирает популярность. Ежедневно на площадке отрабатывают трюки как начинающие и профессиональные райдеры.
Напомним, что самый крупный в области скейт-парк открылся 2 августа и сразу стал местом притяжения молодежи. В последние годы интерес к скейтбордингу и BMX стремительно вырос, ведь в 2020 году эти виды спорта впервые представят на Олимпиаде в Токио.
В новом скейт-парке есть все, что нужно для полноценных тренировок: разноуровневые перила, плаза, мэнуал-бокс, кинковые перила, бэнки, квотеры и даже боул (имитация бассейна).
Отметим, что перед выходом на тренировочную площадку необходимо внимательно изучить правила пользования. Они прописаны на информационных щитах.
ИСТОЧНИК KP.RU