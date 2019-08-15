Одаренная тулячка отправилась в путешествие на Северный полюс
Выпускница МБОУ ЦО №38 входит в число 68 одаренных детей России. Сейчас девушка — студентка биологического факультета МГУ. С пятого класса она интересовалась естественными науками, увлекалась биологией. Дважды становилась победителем заключительного регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Девушка награждена почетными званиями «Юное дарование города-героя Тулы», «Юный талант и гордость Пролетарского округа».
13 августа тулячка отправилась на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Этот рейс организован в честь 60-летия атомного ледокольного флота. Прибыв на полюс, девушка установит на нем флаг нашего региона.
Путешествия продлится до 22 августа 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU