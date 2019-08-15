2019-08-15T14:12:32+03:00
Происшествия

В Тульской области «ВАЗ» въехал в припаркованную «Ладу»

С различными телесными повреждениями молодой человек был госпитализирован
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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14 августа в 17.40 на 51 км дороги «ТулаНовомосковск» произошло ДТП. 28-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21150» наехал на стоящий автомобиль «Lada Kalina», в котором находился 26-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». С различными телесными повреждениями он был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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