СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-15T12:52:37+03:00

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Экоактивист сообщил об отравлении верхнего пруда в Центральном парке Тулы. По его словам, доказательством тому служит специфический запах.

- ... Туда много лет спускают канализацию. Если пройти вдоль ограды зооуголка со стороны ул. Тульского Рабочего Полка, можно это унюхать и увидеть, - сообщил пользователь соцсети Даниил Гаврилов.

Однако в ГУ ТО "Тульские парки" опровергли эту информацию. Сотрудники учреждения при визуальном обследование прибрежной территории верхнего пруда не обнаружили сброса сточных вод из канализационной системы.

- Запах образуется вследствие негерметично закрытых городских канализационных люков. 14 августа взяты пробы воды для независимого лабораторного исследования. Результаты будут опубликованы в отрытом доступе. Кроме того, случаев массовой гибели птиц, обитающих на водоеме, а также живущих в зооуголке парка, не зафиксировано, - сообщили в пресс-службе ГУ ТО «Тульские парки».

Отмечается, что биологическую очистку территории верхнего пруда проводили в 2015 и 2017 годах. Тогда в водоем внедряли микроорганизмы, растения и животных, жизнедеятельность которых повышает способность экосистемы к самоочищению и самовосстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU