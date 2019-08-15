2019-08-15T12:52:37+03:00
Общество

Экоактивист сообщил об отравлении верхнего пруда в Центральном парке Тулы

Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экоактивист сообщил об отравлении верхнего пруда в Центральном парке Тулы. По его словам, доказательством тому служит специфический запах.

- ... Туда много лет спускают канализацию. Если пройти вдоль ограды зооуголка со стороны ул. Тульского Рабочего Полка, можно это унюхать и увидеть, - сообщил пользователь соцсети Даниил Гаврилов.

Однако в ГУ ТО "Тульские парки" опровергли эту информацию. Сотрудники учреждения при визуальном обследование прибрежной территории верхнего пруда не обнаружили сброса сточных вод из канализационной системы.

- Запах образуется вследствие негерметично закрытых городских канализационных люков. 14 августа взяты пробы воды для независимого лабораторного исследования. Результаты будут опубликованы в отрытом доступе. Кроме того, случаев массовой гибели птиц, обитающих на водоеме, а также живущих в зооуголке парка, не зафиксировано, - сообщили в пресс-службе ГУ ТО «Тульские парки».

Отмечается, что биологическую очистку территории верхнего пруда проводили в 2015 и 2017 годах. Тогда в водоем внедряли микроорганизмы, растения и животных, жизнедеятельность которых повышает способность экосистемы к самоочищению и самовосстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле 23-летний молодой человек до смерти избил своего собутыльника
В Туле при строительстве гидротехнического сооружения куда-то делись более миллиона рублей
Виновника ДТП с тремя погибшими девушками в Тульской области отпустили под домашний арест
В Туле испекли 15 пряников для отправки в космос
В Тульской области возбудили 10 административных дело после проверок УК
СПАР: в Медовый спас пасечники Центра и Центрального Черноземья поставили в тульские магазины более тонны меда!
15 августа на ул. Мезенцева и Седова отключат газ
15 августа в Туле на ул. Дм. Ульянова и Первомайской ожидаются перебои с водой
В Большой Туле ряд домов остался без воды
СМИ: Бюджет тульского «Арсенала» составил два млрд рублей
Владимир Путин наградил руководителя сельхозпредприятия в Тульской области
Туляк похитил с кассовой стойки супермаркета мобильник
Погода в Туле 15 августа: переменная облачность и + 28 градусов
В Туле задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом на ул. Пузакова
15 августа часть Тулы будет обесточена
В Тульской области по детской площадке гуляла лиса
Ремонтные работы на улице Оборонной в Туле ведутся круглосуточно
Юрий Цкипури принял участие в торжественных проводах призывников
Туляк угрожал взорвать квартиру в пятиэтажке на ул. Пузакова