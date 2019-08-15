2019-08-15T12:51:08+03:00
Общество

В Туле 23-летний молодой человек до смерти избил своего собутыльника

Уголовное с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В апреле этого года два молодых человека распивали спиртное в овраге недалеко от тульской автозаправочной станции на ул. Кутузова. Один из них потребовал приятеля сходить за дополнительной порцией алкоголя. Между ними разгорелась ссора, после чего обвиняемый толкнул потерпевшего в грудь. Упавшего на землю знакомого он сначала придушил, а затем начал избивать. После этого молодой человек скрылся с места преступления.

В эту же ночь потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Полицейские задержали преступника. Сейчас он находится под стражей и на него заведено уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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