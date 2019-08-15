2019-08-15T12:35:39+03:00
Происшествия

В Туле при строительстве гидротехнического сооружения куда-то делись более миллиона рублей

Расследование по данному делу находится на контроле природоохранной прокуратуры
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Между министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и компанией «КСК-ГРУПП» был заключен госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда на притоке реки Осетр в Веневском районе. В ходе проверки исполнения законодательства по контракту было выявлено, что часть работ выполнена не была, а следовательно, часть денег попросту похищены. Сумма финансового ущерба превысила один миллион рублей.

В данный момент в следственном отделе МОМВД России по Веневскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Расследование по данному делу находится на контроле природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экоактивист сообщил об отравлении верхнего пруда в Центральном парке Тулы
В Туле 23-летний молодой человек до смерти избил своего собутыльника
Виновника ДТП с тремя погибшими девушками в Тульской области отпустили под домашний арест
В Туле испекли 15 пряников для отправки в космос
В Тульской области возбудили 10 административных дело после проверок УК
СПАР: в Медовый спас пасечники Центра и Центрального Черноземья поставили в тульские магазины более тонны меда!
15 августа на ул. Мезенцева и Седова отключат газ
15 августа в Туле на ул. Дм. Ульянова и Первомайской ожидаются перебои с водой
В Большой Туле ряд домов остался без воды
СМИ: Бюджет тульского «Арсенала» составил два млрд рублей
Владимир Путин наградил руководителя сельхозпредприятия в Тульской области
Туляк похитил с кассовой стойки супермаркета мобильник
Погода в Туле 15 августа: переменная облачность и + 28 градусов
В Туле задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом на ул. Пузакова
15 августа часть Тулы будет обесточена
В Тульской области по детской площадке гуляла лиса
Ремонтные работы на улице Оборонной в Туле ведутся круглосуточно
Юрий Цкипури принял участие в торжественных проводах призывников
Туляк угрожал взорвать квартиру в пятиэтажке на ул. Пузакова