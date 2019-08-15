В Туле при строительстве гидротехнического сооружения куда-то делись более миллиона рублей
Между министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и компанией «КСК-ГРУПП» был заключен госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда на притоке реки Осетр в Веневском районе. В ходе проверки исполнения законодательства по контракту было выявлено, что часть работ выполнена не была, а следовательно, часть денег попросту похищены. Сумма финансового ущерба превысила один миллион рублей.
В данный момент в следственном отделе МОМВД России по Веневскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Расследование по данному делу находится на контроле природоохранной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU