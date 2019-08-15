2019-08-15T12:27:38+03:00
Происшествия

Виновника ДТП с тремя погибшими девушками в Тульской области отпустили под домашний арест

После ДТП со смертельным исходом мужчина сбежал с места происшествия
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Виновника ДТП с тремя погибшими девушками в Кимовске отпустили под домашний арест. Напомним, 31-летний местный житель не справился с управлением и на «Мицубиси» врезался в дерево.

В аварии погибли три девушки. Одна из них была многодетной матерью. Еще одну девушку госпитализировали. После случившегося мужчина сбежал с места происшествия.

А позже стало известно, что машину, которая попала в ДТП, местный житель угнал. Ключи он взял у настоящего владельца, который уснул после совместного пьяного застолья.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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