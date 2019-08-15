В Тульской области возбудили 10 административных дело после проверок УК

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-15T12:04:05+03:00

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В регионе в отношении должностных лиц УК возбудили 10 дел об административных правонарушениях, а в адрес юридических лиц выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Таковы итоги проверок управляющих компаний в июле-августе сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

На работу ООО «УК «Наш Дом», ООО «УК «Арсенал», ООО «УК «Восход» пожаловались жители. Они сообщали о состоянии контейнерных площадок и содержании подвалов.

ООО «УК «Внешстрой-Коммунсервис», ООО «Апрель-Менеджмент», ООО «ЖЭК «Тульский дом», ООО «ДомСтрой» проверили в плановом режиме.

Среди найденных нарушений - оборудование и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, отсутствие твердого покрытия, ограждения, состояние мусороприемных камер, отсутствие в них контейнеров для сбора мусора и др.

ИСТОЧНИК KP.RU