2019-08-15T11:42:30+03:00
Общество

СПАР: в Медовый спас пасечники Центра и Центрального Черноземья поставили в тульские магазины более тонны меда!

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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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14 августа 2019 года. Более тонны меда поступило в супермаркеты СПАР в канун Медового спаса. Продукт под маркой «Медовая долина» произведен пчелами Подмосковья и соседних областей, «Пчела Маня» - собран фермерами с пасек Центрального Черноземья, в частности Белгородской области.

Натуральный цветочный мед прошел все лабораторные исследования. А «Медовая долина» еще и проверку Росконтроля. Пыльца из свойственного Центру России разнотравья: осот, василек, гречиха, сурепка, донник и др. Также присутствует липа, а на 40% мед собран пчелами с полей подсолнечника.

В этом году в супермаркеты СПАР мед поступил не только в баночках по 250 г и 300 г, но и в килограммовых емкостях.

Компания СПАР поздравляет всех туляков с Медовым спасом!

Справка. СПАР Тула включает 50 супермаркетов в Туле, Новомосковске, Донском, Узловой, Суворове, Щекине, Алексине, а также в Рязани, Калуге и г. Лобня Московской области. Компания была основана в 2004 году. В 2014 году СПАР выступил инвестором модернизации и возобновления работы Тульского мясокомбината. С 2016 года продукция ТМК реализуются через сеть СПАР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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