15 августа на ул. Мезенцева и Седова отключат газ
Ограничения связаны с проведением техобслуживания газового оборудования
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15 августа в Туле не будет газа по ул. Мезенцева, 38; ул. Седова, 35-б. Ограничения связаны с проведением техобслуживания газового оборудования. Работы проведут с 12:00 до 20:00.
Временной интервал приостановки газа в домах зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры.
Отметим, что специалисты будут проводить работы до конца августа. Следующее отключение газоснабжения ожидается на следующей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU