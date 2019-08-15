15 августа на ул. Мезенцева и Седова отключат газ

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-15T11:36:32+03:00

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15 августа в Туле не будет газа по ул. Мезенцева, 38; ул. Седова, 35-б. Ограничения связаны с проведением техобслуживания газового оборудования. Работы проведут с 12:00 до 20:00.

Временной интервал приостановки газа в домах зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры.

Отметим, что специалисты будут проводить работы до конца августа. Следующее отключение газоснабжения ожидается на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU