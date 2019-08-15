15 августа в Туле на ул. Дм. Ульянова и Первомайской ожидаются перебои с водой

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-15T11:26:27+03:00

Это связано с ремонтно-восстановительными работами по ул. Дм. Ульянова,д.12к2

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15 августа с 9.30 до окончания работ ограничена подача холодной воды. Речь о домах по ул. Дм. Ульянова №№ 8к1, 10, 12, 12к2, 14, 16, 18, 20, 20а, 22; ул. Демонстрации д. 136, ул. Первомайская д.53.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами по ул. Дм. Ульянова,д.12к2. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU