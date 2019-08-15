В Большой Туле ряд домов остался без воды

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-15T11:07:19+03:00

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа

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15 августа с 09:00 до 17:00 прекращена подача холодной воды в с. Хрущево и д. Барсуки. Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ Ленинским РЭС.

Также до окончания работ не будет холодной воды в п. Барсуки по ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Лермонтова, ул. Л.Толстого, ул. Октябрьская, ул. Волкова, ул. Песочная, ул. Шоссейная, д.20.

Причиной послужили ремонтно-восстановительные работы в п. Барсуки на ул. Гоголя – ул. Октябрьская.

Ограничена подача холодной воды и в п. Шатск. Перебои ощутят жители домов по ул. Полевая, ул. Менделеева, ул.Октябрьская, ул. Садовая, ул.Комсомольская, ул. Ленина, пер. Первомайский. Причина - ремонтно-восстановительные работы ООО «Росавтоматизация» на ул. Комсомольская, д.3, ул. Ленина, д.д.11, 15, 17.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU