Туляк похитил с кассовой стойки супермаркета мобильник

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-15T09:34:06+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Туляк похитил в супермаркете мобильник, лежавший на кассовой стойке. Телефон забыл мужчина, оплачивавший покупки.

Сотрудники полиции выяснили личность вероятного злоумышленника и детали совершенного им преступления. Для этого использовались в том числе записи камер видеонаблюдения,

В дальнейшем местонахождение подозреваемого было установлено. Похищенное обнаружено и изъято. 42-летний подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU