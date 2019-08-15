Туляк похитил с кассовой стойки супермаркета мобильник
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Туляк похитил в супермаркете мобильник, лежавший на кассовой стойке. Телефон забыл мужчина, оплачивавший покупки.
Сотрудники полиции выяснили личность вероятного злоумышленника и детали совершенного им преступления. Для этого использовались в том числе записи камер видеонаблюдения,
В дальнейшем местонахождение подозреваемого было установлено. Похищенное обнаружено и изъято. 42-летний подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU