2019-08-14T19:22:05+03:00
Происшествия

В Туле задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом на ул. Пузакова

В результате никто не пострадал
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Напомним, 56-летний местный житель, закрывшись в своей квартире на 1-м этаже 5-этажного дома на ул. Пузакова. Мужчина угрожал взорвать здание. На место происшествия прибыли полицейские и оперативные службы города.

- Сотрудники отдела полиции «Зареченский» вели переговоры и убеждали мужчину отказаться от противоправных намерений, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - В ходе беседы он согласился впустить в квартиру через окно одного из сотрудников полиции. Злоумышленник задержан.

В результате проведённых мероприятий никто не пострадал. В полиции выясняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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