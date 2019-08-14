В Туле задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом на ул. Пузакова

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-14T19:22:05+03:00

В результате никто не пострадал

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Напомним, 56-летний местный житель, закрывшись в своей квартире на 1-м этаже 5-этажного дома на ул. Пузакова. Мужчина угрожал взорвать здание. На место происшествия прибыли полицейские и оперативные службы города.

- Сотрудники отдела полиции «Зареченский» вели переговоры и убеждали мужчину отказаться от противоправных намерений, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - В ходе беседы он согласился впустить в квартиру через окно одного из сотрудников полиции. Злоумышленник задержан.

В результате проведённых мероприятий никто не пострадал. В полиции выясняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU