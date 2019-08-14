15 августа часть Тулы будет обесточена
Завтра, 15 августа, часть Тулы будет без электроэнергии.
В связи с проведением профилактических работ туляков ожидают временные отключения электроэнергии. Это произойдет по ряду адресов:
С 11:00 до 16:00 света не будет по адресам:
ул. Н. Руднева, 68, 72, 70-а, 66, 66-а, 68-а, 70; пр-т Ленина, 119, 121, 119-а, 123, 117, 117-а;
п. Скуратово: Скуратовский мкр-н, 10, 1, 4, 3, 5, 2, 6; п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 1 к. 1, 41-76; ул. Станционная, 1, 2, 3, 19, 44, 25, 23, 21, 19-а, 12-а, 12-44 (чётн.), 29-61 (нечётн.), 29-а, 60; ; ул. Транспортная, 8-а.
С 9:00 до 17:00:
Мясново: ул. Моторная, 48-62 (чётн.), 62-а; 4-й пр-зд, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-б, 2-20 (чётн.), 20-а; ул. Кабакова, 32-в, 36, 35; 2-й пр-зд, 2-х;
п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18;
п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.); ул. Зелёная, 7, 9; ул. Овражная, 2-а.
ул. М. смирнова, 87-99 (нечётн.), 70-а-88 (чётн.); ул. П. Алексеева, 7; ул. Оборонная, 96, 98, 100; ул. М. Смирнова, 1-21; ул. Оборонная, 53; ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27; ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б; ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (нечётн.), 40-а; ул. Пирогова, 19-33 (нечётн.), 30-44 (чётн.); ул. Гоголевская, 21; ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а.
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