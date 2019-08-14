В Тульской области по детской площадке гуляла лиса

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-14T17:34:22+03:00

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В Новомосковске на ул. Дружбы местные жители обнаружили разгуливающую по детской площадке лису. В сети сразу же появилось фото очевидцев. На кадре видно, что лиса выглядит вполне здоровой, однако она не побоялась подойти к людям настолько близко.

В комментариях к посту люди высказывают свое опасение, ведь лисы, как и многие дикие животные являются переносчиками бешенства, которое может быть смертельно опасным как для самого животного, так и для человека.

Отметим, что это уже не первый случай, когда дикие животные выходят к людям. За последнее время в Тульской области было зафиксировано несколько таких необычных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU