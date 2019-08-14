В Тульской области по детской площадке гуляла лиса
В Новомосковске на ул. Дружбы местные жители обнаружили разгуливающую по детской площадке лису. В сети сразу же появилось фото очевидцев. На кадре видно, что лиса выглядит вполне здоровой, однако она не побоялась подойти к людям настолько близко.
В комментариях к посту люди высказывают свое опасение, ведь лисы, как и многие дикие животные являются переносчиками бешенства, которое может быть смертельно опасным как для самого животного, так и для человека.
Отметим, что это уже не первый случай, когда дикие животные выходят к людям. За последнее время в Тульской области было зафиксировано несколько таких необычных случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU