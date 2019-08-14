Ремонтные работы на улице Оборонной в Туле ведутся круглосуточно
На участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля полностью разобрано щебеночное основание
Фото: Администрация города Тулы
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Ремонтные работы на улице Оборонной в Туле ведутся круглосуточно. За минувшие сутки специалисты установили 140 м дорожного бортового камня.
На участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля полностью разобрано щебеночное основание. На сегодняшний день там проведено устройство 1074 кв. м геосинтетического полотна, что составляет 100 % данного участка и 361 куб. м основания из щебня (88% данного участка).
ИСТОЧНИК KP.RU