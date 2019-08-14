2019-08-14T16:24:41+03:00
Общество

Юрий Цкипури принял участие в торжественных проводах призывников

На военную службу по контракту отправляется 31 туляк
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Фото: Тульская городская ДумаФото: Тульская городская Дума
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14 августа в Туле на площади Победы прошли торжественные проводы призывников на военную службу по контракту в 15-й гвардейский мотострелковый Шавлинский ордена Ленина Краснознаменный полк знаменитой 2-й Таманской дивизии. В это прославленное воинское подразделение России отправляется 31 тульский призывник.

Новобранцы со средним профессиональным и высшим образованием воспользовались правом выбора пройти армейскую службу в течение двух лет по контракту вместо одного года по призыву. С напутственным словом к призывникам обратился Глава города Тулы Юрий Цкипури. В своем выступлении градоначальник отметил, что ребята сделали осознанный выбор.

– Это значит, что чем больше будет специалистов, тем более профессиональной будет российская армия. Тульские призывники всегда были в числе лучших. Наших ребят распределяют во все виды Вооруженных сил, в том числе и в созданные благодаря инициативе Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина в прошлом году научно-производственные роты на базе КБП и СПЛАВа. В последние годы большее внимание уделяется укреплению армии, совершенствованию военной техники. Особый акцент сделан на оснащение войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки. Перевооружение происходит под личным контролем Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, – подчеркнул Юрий Цкипури.

В завершение мэр Тулы выразил надежду, что юноши с честью и доблестью исполнят свой армейский долг, как этого требуют военная присяга и общевойсковые уставы, и приумножат ратную славу нашей Родины и родной земли.

Напутственные слова ребятам также сказали начальник отдела комитета Тульской области по региональной безопасности Алексей Тихонов, председатель регионального отделения общественной организации ветеранов войны и военной службы Виктор Выродов, начальник пункта отбора по контракту по Тульской области Борис Цепков и другие. С ответным словом и обещанием достойно пройти армейскую службу выступил призывник Алексей Кургин.

После торжественной части мероприятия председатель отдела Тульской епархии по взаимодействию с казачеством Антоний Фадеев благословил новобранцев. Затем состоялось возложение гирлянды и цветов к Вечному огню. Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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