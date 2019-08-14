2019-08-14T16:03:42+03:00
Происшествия

Туляк угрожал взорвать квартиру в пятиэтажке

По месту вызова приехали пожарные, полиция и работники газовой службы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня днем, 14 августа, в одном из пятиэтажных домов на ул. Пузакова туляк сообщил, что он намерен совершить взрыв в своей квартире и уже пустил газ. По месту вызова приехали пожарные, полиция и работники газовой службы. Как сообщает Myslo, мужчина закрылся в своей квартире на первом этаже и вооружился молотком.

После переговоров с полицией, один из сотрудников через окно схватил мужчину за руку, но тот вырвался и, оскорбляя правоохранителей, стал утверждать, что у него отбирают квартиру.

Как уточняют очевидцы, подоконник в квартире испачкан кровью. По всей вероятности, мужчина сам себе порезал руку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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