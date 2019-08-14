Тула активно готовится к началу отопительного сезона

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-14T15:38:35+03:00

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Вчера, 13 августа, состоялось рабочее совещание с представителями управляющих компаний по подготовке к отопительному сезону.

В этом году, как и ранее, УК должны обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона. Такая задача стоит перед ресурсоснабжающими организациями. В настоящее время ведется подготовка домов к зимнему периоду: совершается опрессовка отопительной системы, подходит к завершению плановый ремонт теплосетей и котельных.

Отметим, что к 1 сентября все работы по подготовке домов к отопительному сезону должны завершиться. Все коммунальные службы должны быть готовы к пуску тепла не позднее первой декады сентября.

Также на заседании было подчеркнуто, что нельзя допустить отказа управляющих компаний от от обслуживания домов, признанных аварийными.

Более 2 000 многоквартирных домов региона уже сдали в управление паспорта готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU