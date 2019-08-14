Тулячка старалась доказать, что ее свадьба — лучшая

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-14T14:30:24+03:00

Изменить размер текста: A A

На одном из популярных телеканалов вышел новый проект «Четыре свадьбы». В рамках программы пары соревнуются между собой, пытаясь доказать, что именно их свадьба — лучшая. Для этого невесты становятся почетными гостями друг у друга на церемониях. По итогам торжества они выставляют баллы от 0 до 10. Туда входит оценка свадебного платья невесты, банкетное меню и оформление зала.

По итогам конкурса пара, чья свадьба оказалась лучшей, получает романтическое путешествие на двоих.

В одном из выпусков программы поучаствовала 18-летняя тулячка Мария. В 14 серии она старалась доказать, что именно ее свадьба заслуживает такого подарка.

В день свадьбы Тулу посетили соперницы Марии, чтобы по всей строгости оценить торжество. Сама церемония бракосочетания проходила в центральном тульском ЗАГСе, а для праздничного банкета был выбран один из престижных ресторанов города.

Однако несмотря на все старания невесты, соперницы дали ее свадьбе не самые высокие оценки. Путешествие мечты досталось другой паре.

ИСТОЧНИК KP.RU