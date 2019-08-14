В Новомосковске у 58-летнего туляка списали с банковской карты пять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-14T12:22:58+03:00

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У 58-летнего мужчины с банковской карты списали пять тысяч рублей. Как сказал потерпевший, ранее он потерял мобильный телефон, и, возможно, злоумышленники списали деньги именно при помощи телефона.

В ходе оперативных мероприятий стало известно, что это мог совершить 23-летний ранее судимый житель микрорайона Сокольники.

На данный момент версия подтвердилась, злоумышленник признался в содеянном. Сотрудниками МВД выясняются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU