В Новомосковске у 58-летнего туляка списали с банковской карты пять тысяч рублей
Злоумышленником оказался 23-летний молодой человек
Фото: Архив "КП"
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У 58-летнего мужчины с банковской карты списали пять тысяч рублей. Как сказал потерпевший, ранее он потерял мобильный телефон, и, возможно, злоумышленники списали деньги именно при помощи телефона.
В ходе оперативных мероприятий стало известно, что это мог совершить 23-летний ранее судимый житель микрорайона Сокольники.
На данный момент версия подтвердилась, злоумышленник признался в содеянном. Сотрудниками МВД выясняются все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU