Открытие тульского Баташевского моста планируется на 20 августа

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-14T12:07:04+03:00

Для движения будет открыта пока только одна полоса

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Ранее сообщалось, что завершение ремонтных работ и открытие моста состоится не раньше 1 сентября. Теперь же поступила информация о том, что возобновление движения планируется на 20 августа.

Фото: Алексей ФОКИН

Открыть планируют пока только одну полосу, но и это уже заметно скажется на общей дорожной ситуации в городе.

В настоящий момент проводятся работы по монтажу металлических конструкций, позволяющих возобновить эксплуатацию моста, а также ведется подготовка аукционной документации по полной реконструкции моста.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU