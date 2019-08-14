Открытие тульского Баташевского моста планируется на 20 августа
Для движения будет открыта пока только одна полоса
Фото: Алексей ФОКИН
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Ранее сообщалось, что завершение ремонтных работ и открытие моста состоится не раньше 1 сентября. Теперь же поступила информация о том, что возобновление движения планируется на 20 августа.
Фото: Алексей ФОКИН
Открыть планируют пока только одну полосу, но и это уже заметно скажется на общей дорожной ситуации в городе.
В настоящий момент проводятся работы по монтажу металлических конструкций, позволяющих возобновить эксплуатацию моста, а также ведется подготовка аукционной документации по полной реконструкции моста.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU