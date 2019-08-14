Установлена личность туляка, подозреваемого в краже бензогенератора
В «Зареченском» отделе полиции расследуется уголовное дело
Фото: Архив "КП"
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В Туле установлен подозреваемый в краже на территории Зареченского района. Им оказался 44-летний неработающий мужчина.
По предварительным данным, он ночью прошел во двор частного дома, находящегося в Зареченском округе, и незаметно похитил бензогенератор.
Нанесенный ущебр составил 30 тысяч рублей.
В данный момент в отделе полиции «Зареченский» расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU