Установлена личность туляка, подозреваемого в краже бензогенератора

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-14T11:49:47+03:00

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В Туле установлен подозреваемый в краже на территории Зареченского района. Им оказался 44-летний неработающий мужчина.

По предварительным данным, он ночью прошел во двор частного дома, находящегося в Зареченском округе, и незаметно похитил бензогенератор.

Нанесенный ущебр составил 30 тысяч рублей.

В данный момент в отделе полиции «Зареченский» расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU