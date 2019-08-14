2019-08-14T11:49:47+03:00
Происшествия

Установлена личность туляка, подозреваемого в краже бензогенератора

В «Зареченском» отделе полиции расследуется уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле установлен подозреваемый в краже на территории Зареченского района. Им оказался 44-летний неработающий мужчина.

По предварительным данным, он ночью прошел во двор частного дома, находящегося в Зареченском округе, и незаметно похитил бензогенератор.

Нанесенный ущебр составил 30 тысяч рублей.

В данный момент в отделе полиции «Зареченский» расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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