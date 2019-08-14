В Тульской области «ВАЗ» наехал на троих пешеходов

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-14T11:37:59+03:00

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Вчера, 13 августа, в г. Богородицке Тульской области произошло ДТП: водитель «ВАЗ-21120» совершил наезд на трех пешеходов. По предварительной информации, мама и два ее сына переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. 10-й армии.

В результате аварии мать, женщина 1989 года рождения, и 7-летний ребенок были госпитализированы. Мальчик 2009 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU