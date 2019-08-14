2019-08-14T11:24:58+03:00
Происшествия

В Узловой Тульской области мужчина виновен в смерти своего знакомого

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В г. Узловой Тульской области на ул. Соворова двое мужчин распивали спиртное дома у одного из них. На почве употребления алкоголя между ними произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин стал избивать своего знакомого, нанося удары по голове. Спустя некоторое время потерпевший проследовал в свою комнату, где скончался от полученных травм.

В отношении 46-летнего обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На основании ходатайства следователя, преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его вина полностью подтверждена совокупностью собранных доказательств.

Уголовное дело в данный момент направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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