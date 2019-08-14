2019-08-14T11:01:56+03:00
Общество

В Тульской области начали работу пункты весогабаритного контроля

На данный момент рамки работают по трем адресам
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Тульской области установлены три пункта весогабаритного контроля грузовых транспортных средств. Устройства работают автоматически и представляют собой встроенные в дорожное полотно весы и рамка с различными электронными устройствами. Интеллектуальная система фото- и ведеосъемки АПВГК будет считывать параметры машин и их государственные знаки. При этом автомобилям не придется останавливаться или снижать скорость. Также система отслеживает нарушения скоростного режима и других правил дорожного движения (выезд на встречную полосу, проезд по обочине и др.) Все свои нарушения грузоперевозчики смогут увидеть на электронном табло, установленном за рамками.

На данный момент устройство находится в тестовом режиме. Но уже в сентябре за зафиксированные нарушения водители будут получать штраф. Как сообщает Тулаупрадор, сокращение движения с нарушениями весовых и габаритных параметров повысит безопасность движения, увеличит срок службы дорог и создаст равные условия для предпринимателей.

На данный момент пункты весогабаритного контроля работают на дорогах:

- Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево км 128+430 – км 128+635;

- Тула-Белев км 7+440 – км 7+645;

- Лапотково-Ефремов км 18+685 – км 18+890.

С 1 ноября рамки установят еще по семи адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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